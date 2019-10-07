ИА «Ореанда-Новости». 7 октября Президент России Владимир Владимирович Путин отметит своё 67-летие в кругу родных и близких на природе, сообщает пресс-секретарь главы государства Владимир Песков.

Все поздравления Владимир Путин будет принимать по телефону в неформальной обстановке. На неделе Президент России проводил время в Сибире, где наслаждался природой, тайгой и сбором грибов. Видео отдыха главы государство опубликовано в твиттере издательства «РИА Новости». 

Последние несколько дней в сети интернет публикуется много информации о подарках, которые главы других государств хотят подарить Владимиру Путину на день рождение.