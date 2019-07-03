ИА "Ореанда-Новости" День государственной автомобильной инспекции России ежегодно отмечают 3 июля в стране. В свой профессиональный праздник сотрудники ГАИ, а также ветераны этого вида службы, принимают поздравления в свой адрес. Особо отличившихся работников и тех, кто внёс большой вклад в дело поддержания безопасности на российских дорогах, отмечают почётными грамотами и государственными наградами.

История возникновения этого праздника началась в тридцатых годах прошлого века. В 1936 году вышло постановление Совета народных комиссаров. Государственный документ был учреждён под наименованием «Постановление о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Именно этот акт можно считать давшим начало Государственной автомобильной инспекции.

В 1990-х годах ведомство сменило своё привычное название – ГАИ преобразовали в ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения). Ведомство подчинялось Министерству внутренних дел Российской Федерации. С этим наименованием учреждение просуществовало четыре года, пока в июле 2002 года не было принято решение вернуться к прежнему названию – Государственная автомобильная инспекция.

В 2006 году ГАИ попадает под действие Федеральной целевой программы, согласно которой устанавливается концепция обеспечения безопасности дорожного движения. Основной целью принятия вышеуказанной программы является работа сотрудников ГАИ, направленная на сокращение пострадавших и жертв в автомобильных катастрофах. Для достижения этой непростой цели сотрудниками ГАИ проводятся мероприятия по повышению правового сознания среди людей, по созданию законного поля среди общественности, по подготовке квалифицированных водителей и по развитию служб оказания неотложной помощи.