ИА «Ореанда-Новости» Протоиерей Димитрий Смирнов, возглавляющий Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства, дал совет россиянкам, которые не нашли на родине достойных кандидатов в супруги, поискать женихов в других странах.

«Там очень много молодых мужчин неженатых. А в Китае ещё больше. Никаких проблем», – сказал священник, добавив, что «Земля-то круглая».

Протоиерей Димитрий также высказал мнение о том, что вся земля – это «станок для приложения талантов, труда... и везде люди нужны».

В ответ на фразу о том, что «хочется немножко счастья», представитель церкви сказал: «Почему же немножко? Надо полной мерой. А это счастье можно найти только в Боге». «Шевелиться надо», – заключил священник, подкрепив свой совет русскими пословицами.