Начало первого летнего месяца совпало с открытием этого учреждения.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы мэрии города Москвы, апрель ознаменовался открытием первого флагманского центра занятости. Он называется «Моя работа». Отличие этого центра занятости от центра «Моя карьера» заключается в том, что в последний могут обратиться те граждане, которые ранее не были включены в список активных соискателей.

Центр занятости населения «Моя карьера» расположен по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1. Это здание бизнес-центра находится в центре столицы. Основными задачами центра является предоставление помощи малоимущим семьям, трудоустройство людей старшего возраста, помощь молодому поколению, чей возраст превысил четырнадцать лет, женщинам в декретном отпуске. Отдельным направлением работы центра «Моя карьера» стала помощь в получении работы людям с ограниченными физическими возможностями. По словам сотрудников столичной мэрии, в настоящее время база вакансий содержит более ста тысяч свободных мест на различных предприятиях и в компаниях города Москвы.

В работе центра «Моя карьера» заняты восемьдесят сотрудников. Они помогают ориентироваться населению в пяти крупных программах центра. Наиболее популярной из них является программа под названием «Прокачай карьеру». Суть заключается в том, чтобы дать возможность молодому поколению (от четырнадцати до тридцати лет) освоить новую специализацию или найти работу в наиболее перспективных отраслях. Свыше девяти тысяч человек стали участниками этой программы, начиная с июня текущего года.