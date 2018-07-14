ИА «Ореанда-Новости». «Активные граждане» Москвы отдали свои голоса за увеличение количества передвижных отделений вакцинации в столице.

Движение «Активный гражданин» участвовало в голосовании для решения установки новых мобильных пунктов для проведения вакцинации в Москве. В общей сложности в опросе участвовали более двухсот пяти тысяч граждан. Эту информацию передаёт пресс-служба народного движения.

С некоторых пор сделать прививку в Москве можно не только посещая поликлинику или другие медицинские учреждения. Также можно воспользоваться мобильными пунктами вакцинации, расположенными в разных частях города. В частности, речь идёт о прививках против гриппа. В прошлом году такие пункты расположились возле двадцати шести станций подземки и в более, чем семидесяти государственных отделениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг по оформлению бумаг. Жители Москвы были действительно заинтересованы в быстрой вакцинации. Сделали прививки себе по пути по своим делам или на работу свыше двухсот тысяч жителей столицы. В связи с большим спросом планируется создать больше подобных центров, поэтому проводится опрос заинтересованности граждан в данном вопросе.

Также сообщается, что почти двадцать пять процентов членов движения считают приоритетным обустройство подобных медицинских пунктов в торгово-развлекательных центрах, при этом они должны работать по выходным. Большинство из этих отданных голосов принадлежат мужчинам, а самый распространённый возраст - от двадцати пяти до тридцати четырёх лет. Около двенадцати с половиной процентов голосов отдали те, кто посчитал, что лучшим местом для расположения пунктов вакцинации станут места социального обслуживания граждан. Здесь большинство голосов отдали женщины и люди старше сорока пяти лет. Почти восемь процентов считают, что нужно делать прививки у железнодорожных вокзалов. Это выбрала категория населения от тридцати пяти до сорока пяти лет. Некоторые граждане назвали свои примеры территорий для установки пунктов, в том числе парки и учебные заведения.