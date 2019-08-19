ИА "Ореанда-Новости" На территории Свердловской области свыше тридцати тысяч человек стали жертвами от укусов клещей. В настоящий момент триста человек госпитализированы.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 31 426 человек пострадали в результате нападения клещей. Данный показатель актуален на 19 августа. Свыше пяти с половиной тысяч случаев относится к детям. Что касается административного центра области, то здесь зафиксировано свыше десяти тысяч человек, из которых 1 387 детей, пострадавших от кровососущих насекомых. Наиболее активно повели себя клещи в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, а также в таких городских округах как Талицкий, Рефтинский, Асбестовский, Пышминский и Тугулымский.

Около трёхсот человек пришлось госпитализировать. Специалисты лечебно-профилактических организаций ставят им предварительный диагноз «клещевой вирусный энцефалит». Диагноз подтвердился у шестидесяти шести человек, из которых семь - это дети. С другим диагнозом – клещевой иксодовый боррелиоз – в медицинские учреждения свердловской области поступило пятьсот двадцать семь пострадавших. Диагноз подтвердился у трёхсот восьмидесяти человек, из которых пятьдесят четыре – это дети.

Клещи, оставшиеся на кожных покровах человека, поступают в лабораторию. В настоящий момент здесь зафиксировано свыше двенадцати с половиной кровососущих насекомых.

В регионе действует вакцинация населения против заболеваний, вызванных укусом клещей. По состоянию на 19 августа, более двухсот двадцати пяти тысяч прививок сделали свердловские врачи. Стоит также напомнить, что местные власти проводят мероприятия по акарицидной обработке местности.