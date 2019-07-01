К концу июля «генеральную» уборку домов планируют закончить.

По информации, предоставленной заместителем мэра города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в российской столице с начала апреля стартовала самая масштабная за всю историю города промывка фасадов зданий. В настоящее время она всё ещё продолжается. К сегодняшнему дню треть запланированных к уборке зданий уже подверглось очистке от грязи и пыли. Если говорить в количественном отношении, то 13 тысяч 619 многоквартирных домов Москвы и 5 тысяч 746 зданий, являющихся негодными для проживания, коммунальные службы столицы уже отмыли. По словам Петра Бирюкова, общий объём московских зданий, запланированных к грандиозной очистке, составляет 41 тысяча 633 единицы.

Всего работы длятся четыре месяца: с начала апреля по начало августа текущего года. Тип уборки здания зависит от степени его загрязнения. Если здание сильно загрязнено, то коммунальные службы промывают его по всему периметру; если загрязнения незначительны – то частично. Помимо традиционного мытья фасадов, работы коммунальщиков включают в себя штукатурные и малярные работы, а также работу по облицовке зданий. В необходимых случаях работники проводят герметизацию стыковочных частей здания. «Генеральная» уборка фасадов столичных зданий идёт в ногу со временем – тряпкам и швабрам приходят на помощь технологии аэрогидродинамической направленности, а обычному мылу – очищающие средства специализированного назначения.