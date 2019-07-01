ИА "Ореанда-Новости" Покупка нового смартфона по-прежнему является приоритетной задачей у российского потребителя. Продажи этого мобильного устройства продолжают уверенно расти. Так, по данным компании «Связной. Евросеть», за апрель – июнь текущего года было продано на 3,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается количественного эквивалента продаж, то он достиг свыше 6,6 миллионов мобильных устройств, на которые россияне потратили 104 миллиарда рублей собственных сбережений. Следует отметить, что соотечественники всё чаще покупают смартфоны, чья начальная цена стартует от пятидесяти тысяч рублей. В этой категории выросли как количественные (38 процентов), так и денежные (43 процента) показатели. Причину этого роста продаж эксперты «Связной. Евросеть» видят в том, что именно с апреля по июнь многие известные производители смартфонов анонсируют свои новинки. По информации, предоставленной вице-президентом по продажам «Связной. Евросеть» Давидом Борзиловым, у покупателей в фаворитах следующие марки смартфонов: Huawei P30, Honor 20, а также Samsung Galaxy S10. Именно эти марки появились в вышеуказанный период.

В целом, средняя стоимость смартфона в России за второй квартал текущего года увеличилась на четыре процента и достигла отметки в 15,7 тысяч рублей. Всего зафиксирован рост продажи смартфонов за апрель – июнь на уровне 7,5 процентов.