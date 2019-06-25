ИА «Ореанда-Новости» В Новосибирске таксист избил известного иллюзиониста Илью Рогулина якобы за то, что ему не понравился фокус. Информацию о происшествии проверяет МВД, об этом передает РИА Новости. В ведомстве а сообщили что, по словам потерпевшего, он показал таксисту фокус, в следующий момент водитель набросился на него. Личность таксиста установлена, ведётся проверка, все обстоятельства инцидента выясняет полиция. Супруга иллюзиониста сообщила, что таксист набросился на её мужа после того, как он показал фокус, достав визитную карточку из телефона