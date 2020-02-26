сообщает издание РБК, которое ссылается на исследование Высшей школы экономики.Исследование показало, что. Сегодня в среднем каждый пользователь прибегает к услугам такси 10 раз в месяц, в то время, как в 2012 году он заказывал такси шесть раз. При этом заработок водителей снизился за этот же период в 3 раза.