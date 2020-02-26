26.02.2020, 08:52
Таксисты в России лишились заработка в связи с прогрессом
ИА «Ореанда-Новости». Таксисты в РФ лишились двух третей заработка в связи с прогрессом и из-за того, что развиваются агрегаторы, которые позволяют вызывать машину с водителем, применяя приложение для смартфона, сообщает издание РБК, которое ссылается на исследование Высшей школы экономики.
Исследование показало, что с 2012 года благодаря агрегаторам число пользователей такси выросло в несколько раз - с 323 тысяч до двух миллионов человек. Сегодня в среднем каждый пользователь прибегает к услугам такси 10 раз в месяц, в то время, как в 2012 году он заказывал такси шесть раз. При этом заработок водителей снизился за этот же период в 3 раза.
Исследование показало, что с 2012 года благодаря агрегаторам число пользователей такси выросло в несколько раз - с 323 тысяч до двух миллионов человек. Сегодня в среднем каждый пользователь прибегает к услугам такси 10 раз в месяц, в то время, как в 2012 году он заказывал такси шесть раз. При этом заработок водителей снизился за этот же период в 3 раза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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