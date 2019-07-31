ИА "Ореанда-Новости" Появление тактильного сада для слабовидящих граждан запланировано в городе Санкт-Петербурге. Местом расположения своеобразного «сада ощущений» выбран Фрунзенский районе Северной Пальмиры.

Решение построить данный социально значимый объект в южной части города Санкт-Петербурга возникло после визита в этот район временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова. Градоначальник отметил уникальность и необходимость этого проекта, пообещав, что финансовые средства на создание сада будут найдены. Александр Беглов в ходе встречи точные сроки открытия сада не уточнил, однако, отметил, что откроется он в ближайшее время.

Зелёный сад, удовлетворяющий нужды слабовидящих граждан, откроется на базе Центра социальной реабилитации инвалидов. Особенностью этого природного объекта будет высадка на его территории различных представителей флоры, обладающих разными по тактильным ощущениям структурами. Даже форму листьев авторы этого социального проекта попытаются сделать максимально разнообразной. Все растения можно будет потрогать руками. Кроме них на территории тактильного сада разместят и сад камней. Главная цель, с которой приступили к созданию «сада ощущений», заключается в том, чтобы люди, страдающими нарушениями зрительной функции, могли с помощью такого рода тактильных ощущений изучать окружающую их действительность.

Стоит упомянуть, что сад во Фрунзенском районе города на Неве не первый в своём роде. Аналогичный сад находится на территории Ботанического сада. Однако, расстояние между Купчино и Петроградской стороной довольно значительное, поэтому живущие на юге города слабовидящие граждане ждут этот сад с большим нетерпением.