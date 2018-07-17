ИА "Ореанда-Новости" На рассмотрение Правительства Российской Федерации находятся правки для законопроекта, предполагающие введение дополнительного таможенного платежа за приобретение товаров в зарубежных интернет-магазинах. Изменения к закону «О таможенном регулировании» были приняты в первом чтении.

Новый документ документ предоставит Правительству возможность «устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты».

Существующие сегодня правила предполагают дополнительный таможенный сбор только если общая сумма приобретения в иностранных интернет-магазинах превышает тысячу евро в месяц, а вес 31 килограмм. В этом случае размер платежа составляет 30% стоимости.

Покупки, которые не превышают нормативов пока еще можно бесплатно ввозить в Россию. Одновременно с этим, Таможенный кодекс Евразийского Экономического Сообщества, членом которого является РФ, определяет необходимость постепенно снизить беспошлинный порог. К 2020 году он должен будет составить 200 евро.

Это уже не первое предложение об ужесточении таможенных правил за последние пол года. Ранее, Таможенная служба РФ вносила предложение установить пошлину в размере 20% на все интернет-покупки в зарубежных магазинах.

Инициатива, которая рассматривается на данный момент, принадлежала Министерству Финансов России. Правки предусматривают снижение общей ставки до 15%, однако одновременно с эти понижение беспошлинного месячного порога: на 2019 год – 500 евро, на 2020 год – как и предполагает соглашение ЕЭАС до 200 евро.

Планируемый таможенный сбор теоретически позволит контролировать тех, кто планирует покупать товары за рубежом для дальнейшей перепродажи в РФ. Однако чаще всего в иностранных интернет-магазинах приобретают уникальные для России товары с целью личного пользования. Обычно подобная продукция либо вообще отсутствует в нашей стране, либо не подходит потребителям по категориям цена/качество. Так, подобный таможенный сбор может напрямую повлиять на желание приобретать технику и смартфоны, ценник на которые обычно существенно больше 500 евро. С другой стороны, подобный законопроект нацелен повысить общие поступления в государственный бюджет.