Новость о Дмитрии Шепелеве сообщает издание "Комсомольская правда", которое ссылается на источники.Заявлено, что источники говорят о том, что Шепелев тайно встретился с Николаем Картозия, генеральным директором канала, и тот сделал ему предложение вести передачу. Это предложение телеведущий принял.