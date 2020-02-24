24.02.2020, 15:41
Телеведущий Дмитрий Шепелев подыскал себе новую работу
ИА «Ореанда-Новости». Покинувший 18 февраля Первый канал телеведущий Дмитрий Шепелев станет, скорее всего, ведущим новой развлекательной передачи на телеканале "Пятница". Новость о Дмитрии Шепелеве сообщает издание "Комсомольская правда", которое ссылается на источники.
Заявлено, что источники говорят о том, что Шепелев тайно встретился с Николаем Картозия, генеральным директором канала, и тот сделал ему предложение вести передачу. Это предложение телеведущий принял.
Заявлено, что источники говорят о том, что Шепелев тайно встретился с Николаем Картозия, генеральным директором канала, и тот сделал ему предложение вести передачу. Это предложение телеведущий принял.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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