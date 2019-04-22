ИА «Ореанда-Новости» Обстоятельства гибели спортсменки выясняют следователи. Тело 26-летней Кристины Мялиной было найдено на козырьке подъезда одного из домов на Кронштадтском бульваре в Москве. Девушка была победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу.

Предварительной причиной смерти стало падение с большой высоты. Мялина была кандидатом в мастера спорта, занимала призовые места в турнирах в столице и Московской области. В 2013 году получила титул чемпионки кубка России. На ринге девушка проявляла себя настолько активно, что даже получила прозвище «лютая».