ИА «Ореанда-Новости» Тест журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики оказался отрицательным. Об этом заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он отметил, что тесты и исследования сё ещё продолжаются, но на данный момент наркотические вещества не обнаружены.

Кроме того, адвокат Павел Чиков в своём Telegram-канале сообщил, что наркотики и психотропные вещества не были обнаружены в контрольных смывах с ладоней и на ногтевых пластинах.

Голунов был задержан по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня, сам он и его коллеги отрицают причастность журналиста к наркомафии. По словам Голунова и других журналистов, наркотики ему подбросили из-за его профессиональной деятельности.