14.04.2020, 20:22
Тест на антитела к коронавирусу начнут делать в России в течение 10 дней
ИА «Ореанда-Новости». Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что тест на антитела к коронавируса начнут делать в серологических лабораториях страны в течение 10 дней, пишет «МК».
По словам специалиста, после снятия всех ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, эта тест-система будет «будет доступна и для частных лабораторий».
По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заболевания. Больше всего заражённых в Москве и Петербурге.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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