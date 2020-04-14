ИА «Ореанда-Новости». Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что тест на антитела к коронавируса начнут делать в серологических лабораториях страны в течение 10 дней, пишет «МК».



По словам специалиста, после снятия всех ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, эта тест-система будет «будет доступна и для частных лабораторий».



По последним данным, в России зафиксировано более 21 тысячи случаев заболевания. Больше всего заражённых в Москве и Петербурге.