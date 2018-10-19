ИА «Ореанда-Новости». Десять процентов жителей России могут сказать о себе, что занимают в обществе положение «выше среднего». При этом доля россиян с таким мнением о себе выросла в два раза по сравнению с 1991 годом, когда так заявляли только пять процентов людей. Эти данные озвучил Всероссийский центр исследования общественного мнения.



Если доля россиян, считающих, что живут «выше среднего» выросла, то доля тех, чьё положение в обществе «высокое» за 27 лет не изменилась, так свою жизнь оценивают лишь три процента жителей страны.

Доля тех, кто считает свое положение «средним», составляет 64 процента (то есть большинство). Это на 15 процентов выше показателя 1991 года. Отнесли себя к категориям «ниже среднего» 13 процентов россиян, своё положение в обществе как «низкое» оценили 7 процентов опрошенных. В 1991 году «ниже среднего» жили 19 процентов, в категории «низкое» – 14 процентов. Статистика показывает, что россияне стали чуть лучше оценивать свой уровень жизни.

Что помогает добиваться высокого положения в обществе?

Образование. Так сказали 39 процентов опрошенных (в Москве и Санкт-Петербурге так сказали по 50 процентов).

33 процента респондентов полагают, что высокого положения можно достичь благодаря личным качествам и способностям. Так считают чаще всего молодые люди (так ответили 40 процентов опрошенных в возрасте 18-24 лет).

Еще 27 процентов опрошенных считают, что для этого нужно иметь целеустремлённость. Чаще остальных такого мнения придерживаются 25-34-летние (37 процентов).

17 процентов назвали материальное благосостояние, 15 процентов – работу, 14 процентов – здоровье, 12 процентов – деловые качества, 11 процентов считают, что это зависит от семьи.

Практический опыт назвали два процента сограждан, а веру – один.

Чего не хватает россиянам?

Денег. Так считают 40 процентов опрошенных. Образования для достижения высот не хватило 15 процентов опрошенных, а 14 процентам – амбиций, целеустремлённости и других подобных качеств.

Связей и знакомств не достает 12 процентам опрошенных. Десяти процентам россиян для успеха необходим переезд в другой город или страну, еще девять процентов пожаловались на отсутствие квалификации и профессиональной подготовки.