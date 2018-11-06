ИА «Ореанда-Новости». Специалисты сайта с вакансиями изучили базу вакансий Москвы и пришли к выводу, что выше всего зарплаты у специалистов IT-сферы. Эти сотрудники самые высокооплачиваемые специалисты в столице. Средняя зарплата «айтишника» составляете 84 тысячи 200 рублей.

В аналитическом материале ресурса Rabota.ru сказано, что после специалистов IT-сферы с средней зарплатой 84,2 тысячи рублей, на втором месте идут «транспортниики» – специалисты сферы транспорта и логистики. Обычно им предлагают оплату труда в размере 70 900 рублей в среднем. Об этом пишет газета «РГ», ссылаясь на исследования сайта.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в Москве стали работники IT-сферы со средней зарплатой 84 200 рублей в месяц. Об этом написано в аналитическом материале, подготовленном специалистами Rabota.ru (имеется в распоряжении "РГ").

На третьем месте сотрудники производства – в среднем им предлагается 66 700 рублей.

На четвёртом месте сфера строительства и недвижимости, где средняя зарплата составляет 65 100 рублей. Замыкает пятёрку лидеров сфера продаж – 62 200 рублей в среднем имеют такие сотрудники.

Далее идут сферы финансов и бухгалтерии (61 000 рублей) и банковская (59 700 рублей).

В управлении персоналом средняя заработная плата в Москве составила 58 500 рублей. Специалисты в области маркетинга и рекламы могут рассчитывать на заработок в среднем на 54 500 рублей.

В аналитическом материале специалисты ресурса отмечают, что в третьем квартале предложения по заработной плате для новых сотрудников в среднем по рынку труда увеличились на 5,3 процента.

Напомним, средняя зарплата выше всего зарегистрирована в Москве, она составила 64 600 рублей, в Санкт-Петербурге средний доход ниже – 50 тысяч 500 рублей. На третьем месте в топе самых высоких средних зарплат находится Екатеринбург – 44 000 рублей.

Если сравнить аналогичный период в 2017 году, то можно заметить, что в 2018 году количество вакансий в большинстве сфер увеличилось в среднем на 14 процентов.

Но больше всего новых рабочих мест появилось в IT-отрасли. А в сфере управления персоналом спрос на специалистов, наоборот, упал.