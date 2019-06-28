ИА «Ореанда-Новости» По решению Басманного суда Москвы директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест до 25 августа. Об этом сообщает РИА Новости. Известно, что суд удовлетворил ходатайство об аресте топ-менеджера по делу о незаконном выводе средств за рубеж и финансовых махинациях с использованием подложной документации.

Фигурантами дела также являются основатель автодилерского холдинга «Рольф» Сергей Петров, экс-директор холдинга Татьяна Луковецкая, и гендиректор кипрской компании «Панабел Лимитед» Кафкалия.