ИА «Ореанда-Новости». По мнению министра труда и соцзащиты Максима Топилина, выдача паспортов жителям Донбасса не станет сильной нагрузкой для ведомства и не повлияет на пенсионную систему и выплату пенсионных пособий в России.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российских паспортов жителям Донбасса (Луганской и Донецкой областей). Документ официально опубликован на сайте Кремля. Путин уточнил, что Россия не желает создавать проблемы Украине, однако ситуация с правами жителей Донбасса переходит все границы.

Жители Донбасса, которые получат российские паспорта, смогут претендовать на страховую пенсию по старости только в случае переезда на постоянное жительство в Россию.