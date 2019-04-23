ИА «Ореанда-Новости». Цены на автомобильное топливо на протяжении последних трёх недель меняются в сторону уменьшения. Так, бензин подешевел на 0,6%, а дизтопливо – на 1,7% по сравнению к ценам на прошлой неделе, сообщила заместитель руководителя управления Росстата по Крыму Наталья Григорь.

Дмитрий Медведев дал поручение властям представить до середины мая предложения по снижению стоимости на топливо в Крыму. Минэнерго заявило, что уже имеет наработки по этому вопросу. Вице-премьер Дмитрий Козак выразил мнение, что цены на полуострове удастся снизить до среднероссийского уровня уже к середине текущего года.

По данным за 15 апреля (цены прошлой недели), литр бензина на полуострове в среднем стоил 49,83 рубля, в среднем по России – 43,97 рубля, то есть на 13% дороже. Литр дизтоплива – 50,93 рубля, в среднем по стране литр дизельного топлива стоит 46,41 рубля, то есть в Крыму цена дороже на 9,7%.