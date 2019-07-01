ИА «Ореанда-Новости». Просьба аргументирована тем, что уголовное дело в 1959 году не поставили на учет с присвоением порядкового номера, поэтому адвокат фонда группы Дятлова подал заявление о новом расследовании трагедии. Такое решение поддержали близкие всех погибших в тот день. Также дело было подписано ещё и представителем Русского географического общества.

В организации просят провести полноценное расследование с учетом всех правовых норм, в частности представители фонда требуют возбудить дело по статье «Умышленное убийство более двух лиц».

Напомним, что перевал Дятлова – это место гибели туристов на Северном Урале в 1959 году. Гибель туристов по заключению специалистов была связана с переохлаждением, однако на теле некоторых были обнаружены травмы разной степени тяжести. Споры о причинах происшествия ведутся до сих пор.