ИА «Ореанда-Новости» Американский президент Дональд Трамп ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите в Осаке на G20. Об этом рассказал советник американского президента Джон Болтон.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия исходит из того, что встреча государственных лидеров на саммите состоится. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Саммит в Осаке пройдёт 28-29 июня.