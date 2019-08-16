ИА «Ореанда-Новости» Американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Белом доме, что президент США Дональд Трамп выражает намерение купить Гренландию – крупнейший в мире остров, принадлежащий Дании.

Трамп не раз интересовался у своих советников, могут ли США приобрести остров, прислушивался к обсуждению ресурсов данной территории, её геополитического значения, в том числе в смысле возможного расширения американского военного присутствия в Арктике. Есть данные, что президент обращался к юрисконсульту Белого дома провести правовую экспертизу проекта покупки Гренландии.

Ряд советников Трампа поддерживают инициативу, считая её экономически целесообразной, другие же полагают, что это не более чем «мимолетное увлечение» главы государства.

Идея купить Гренландию в Вашингтоне не нова. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но власти Копенгагена отказались.