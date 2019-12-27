27.12.2019, 15:41
Травматолог дал подсказки, как избежать зимой переломов
ИА «Ореанда-Новости». Травматологом-ортопедом Сергеем Новиковым, работающим в столичной больнице №17, радиостанции "Говорит Москва" были даны советы, призванные помочь избежать переломов в скользкую и морозную погоду.
Специалист посоветовал не торопиться на улице во время гололедицы, поскольку человеку, который передвигается быстрым шагом, гораздо легче потерять равновесие.
Новиков сказал, что при необходимости ответить на звонок по телефону или оглядеться, необходимо остановиться.
Он заявил, что при гололедице необходимо ходить, широко расставляя ноги. Также врач сказал, что при спуске с горки или подъёме на неё необходимо двигаться боком и перпендикулярно направлению движения ставить ступни. Также Новиков советует не держать руки в карманах и не размахивать ими в такт шагам. Он также говорит, что при передвижении в гололедицу не нужно носить сумку на плече.
Травматолог утверждает, что поклажу нужно либо держать в руке, либо положить в рюкзак, который за плечами. Он отмечает, что в таком случае будут не заняты руки, чтобы поддерживать равновесие.
Специалист советует в случае травмы сразу идти к врачу. Он говорит, что если случился перелом есть возможность в ближайшие часы избежать осложнений.
Также врач сказал, что не стоит самостоятельно передвигаться при ударе спиной или сильном ударе головой.
Новиков советует во время падения сгруппироваться и не стараться помочь себя ладонью. Врач добавил, что если падения не избежать, нужно, сгруппировавшись, упасть на бок.
Специалист посоветовал не торопиться на улице во время гололедицы, поскольку человеку, который передвигается быстрым шагом, гораздо легче потерять равновесие.
Новиков сказал, что при необходимости ответить на звонок по телефону или оглядеться, необходимо остановиться.
Он заявил, что при гололедице необходимо ходить, широко расставляя ноги. Также врач сказал, что при спуске с горки или подъёме на неё необходимо двигаться боком и перпендикулярно направлению движения ставить ступни. Также Новиков советует не держать руки в карманах и не размахивать ими в такт шагам. Он также говорит, что при передвижении в гололедицу не нужно носить сумку на плече.
Травматолог утверждает, что поклажу нужно либо держать в руке, либо положить в рюкзак, который за плечами. Он отмечает, что в таком случае будут не заняты руки, чтобы поддерживать равновесие.
Специалист советует в случае травмы сразу идти к врачу. Он говорит, что если случился перелом есть возможность в ближайшие часы избежать осложнений.
Также врач сказал, что не стоит самостоятельно передвигаться при ударе спиной или сильном ударе головой.
Новиков советует во время падения сгруппироваться и не стараться помочь себя ладонью. Врач добавил, что если падения не избежать, нужно, сгруппировавшись, упасть на бок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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