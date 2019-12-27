Травматологом-ортопедом Сергеем Новиковым, работающим в столичной больнице №17, радиостанции "Говорит Москва" были даны советы, призванные помочь избежать переломов в скользкую и морозную погоду.Специалист посоветовал не торопиться на улице во время гололедицы, поскольку человеку, который передвигается быстрым шагом, гораздо легче потерять равновесие.Новиков сказал, что при необходимости ответить на звонок по телефону или оглядеться, необходимо остановиться.Травматолог утверждает, что поклажу нужно либо держать в руке, либо положить в рюкзак, который за плечами. Он отмечает, что в таком случае будут не заняты руки, чтобы поддерживать равновесие.Также врач сказал, что не стоит самостоятельно передвигаться при ударе спиной или сильном ударе головой.Новиков советует во время падения сгруппироваться и не стараться помочь себя ладонью. Врач добавил, что если падения не избежать, нужно, сгруппировавшись, упасть на бок.