ИА «Ореанда-Новости» Трёхлетний мальчик, оставленный без присмотра, нанёс себе раны ножом. Инцидент произошёл в селе Тоцкое в Оренбургской области, о происшествии сообщают местные СМИ.

Отмечается, что ребёнок смог найти дома столовый нож и случайно воткнул прибор себе в глаз. Мальчик был доставлен в больницу с проникающим ранением левого глаза, насколько сильно пострадал глаз малыша, не сообщается. По факту произошедшего правоохранительные органы ведут проверку.