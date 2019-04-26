ИА «Ореанда-Новости» По данным Федеральной службы судебных приставов, по состоянию на 1 мая 2019 года более 3 миллионов россиян не смогут пересечь государственную границу из-за накопленных задолженностей. За первые 3 месяца текущего года в перечень должников попали 4,4 миллиона граждан России, однако часть из них уже выплатить деньги.

Количество невыездных должников возрастает на протяжении последних 4 лет. За аналогичный период 2016 года таковых было 1,2 миллиона, в 2018 году – уже 2,9 миллиона.

Срок действия постановление об ограничении составляет 6 месяцев. Чаще всего санкция применяется к клиентам кредитных учреждений (40 %) и должникам по алиментам (20 %).