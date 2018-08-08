ИА «Ореанда-Новости». Исследовательский центр «Левада-центр» изучил общественное мнение россиян и пришёл к выводу что около трети опрошенных жителей страны переживают, что предстоящий год будет неудачным для российской экономики, люди стали опасаться за своё материальное благополучие.



Если сравнить эти результаты с результатами, полученными в мае, то доля приверженцев точки зрения, что экономические перспективы России неблагоприятны, выросла с 21 процента до 30 процентов. Такие результаты озвучили в «Левада-центре».

По утверждению социологов, ещё два года назад 55-60 процентов респондентов не ожидала материальных изменений в своей жизни. Сейчас 25 процентов опрошенных опасаются ухудшения, а 20 процентов надеются на улучшения, 45 – не ждут никаких изменений.

По мнению экспертов, это связано с решением правительства увеличить налоги и предстоящей пенсионной реформой.



Однако 30 процентов опрошенных россиян позитивно оценили экономические перспективы страны. А 31 процент респондентов сообщили, что предпочитают воздерживаться от покупок, хотя в марте такого мнения придерживались только 19 процентов. В связи с этим социологи прогнозируют ухудшение покупательского спроса.

Опрос социологи провели с 19 по 25 июля. Для выборки взяли горожан и жителей сельской местности, всего опрос провели в 136 населенных пунктах, находящихся в 52 субъектах Российской Федерации. Ответы дали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, 4 августа Владимир Путин подписал закон, который с 2019 года повышает ставку НДС с 18 процентов до 20 процентов. Также с января закон устанавливает тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процента. Это значит, что совокупный тариф взносов в государственные внебюджетные фонды сократится на четыре процента – с 34 процентов до 30 процентов. А с 2019 года в России ожидается увеличение пенсионного возраста, данный законопроект пока находится на рассмотрении депутатов в Госдуме.



