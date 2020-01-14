14.01.2020, 15:51
Треть россиян отрицательно относятся к длинным новогодним выходным
ИА «Ореанда-Новости». Треть россиян отрицательно относятся к длинным новогодним выходным. Опрос был проведён специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Исследование проводилось по всей России. Таким образом, 51% опрошенных согласны с длинными выходными. Стоит отметить, что в основном за продолжительные праздники проголосовали россияне, в возрасте от 18 до 34 лет.
Треть населения России (33%), возраст которых в основном старше 60 лет, указали, что необходимо изменить новогодние нерабочие каникулы. Они отметили, что можно отдыхать только три дня: 1 и 2 января, а также 7 января. Остальные дни пожилые россияне предпочитают работать.
16% населения нейтрально относятся к длительным зимним выходным.
Исследование проводилось по всей России. Таким образом, 51% опрошенных согласны с длинными выходными. Стоит отметить, что в основном за продолжительные праздники проголосовали россияне, в возрасте от 18 до 34 лет.
Треть населения России (33%), возраст которых в основном старше 60 лет, указали, что необходимо изменить новогодние нерабочие каникулы. Они отметили, что можно отдыхать только три дня: 1 и 2 января, а также 7 января. Остальные дни пожилые россияне предпочитают работать.
16% населения нейтрально относятся к длительным зимним выходным.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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