



Опрос был проведён специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.Исследование проводилось по всей России.Стоит отметить, что в основном за продолжительные праздники проголосовали россияне, в возрасте от 18 до 34 лет.Они отметили, что можно отдыхать только три дня: 1 и 2 января, а также 7 января. Остальные дни пожилые россияне предпочитают работать.