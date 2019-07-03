Основным результатом проведённого опроса стала тенденция к снижению веры у соотечественников в потусторонние силы. За последние двадцать пять лет россияне стали подвержены скептическим оценкам в отношении нечистой силы, сверхъестественных явлений.

Всё меньше жителей страны верят в исцеление с помощью гипнотических манипуляций, действенность силы спиритических сеансов также всё чаще подвергается сомнению российскими гражданами. Более тридцати процентов опрошенных не смогли дать положительный ответ на вопрос: «Верите ли вы в ясновидение, телекинез или телепатию?». Оказалось, что треть граждан всё же сомневается в способность видеть будущее, в возможность передвигать предметы без приложения физической силы и в способность передавать или принимать мысли человека на расстоянии.

Однако, результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения всё же оказались противоречивыми. Так, в ходе анкетирования, выяснилось, что треть российских граждан думают, что люди, обладающие магическими способностями, или попросту колдуны существуют. Эти же люди верят в способность некоторых личностей послать порчу на другого человека. Треть россиян также верит в бытовые суеверия: такие обязательно сплюнут через плечо, если дорогу им перебежит кошка чёрной окраски. Определённое количество людей, таких пятнадцать процентов, читает и верит в астрологические прогнозы и даже следуют этим указаниям.