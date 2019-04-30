ИА «Ореанда-Новости» В Челябинске сотрудники полиции задержала с наркотиками трёх сотрудников регионального управления Росгвардии. Следственное управление регионального Следственного комитета сообщило, что, по всей видимости, запрещённые вещества предназначались для незаконного сбыта. Подозреваемые были арестованы сотрудниками Главного управления МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение.

Задержанным предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. По ходатайству следствия в отношении всех подозреваемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Росгвардии в связи со случившимся проводится служебная проверка.