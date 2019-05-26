26.05.2019, 19:31
Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирской области
ИА «Ореанда-Новости» При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли трое маленьких детей. Погибшим было два, три года и восемь месяцев, соответственно. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Инцидент произошёл в одной из квартир двухквартирного дома. После того, как бригада пожарных справилась с огнём, в доме были найдены тела трёх детей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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