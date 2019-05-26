ИА «Ореанда-Новости» При пожаре в частном доме в Новосибирской области погибли трое маленьких детей. Погибшим было два, три года и восемь месяцев, соответственно. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Инцидент произошёл в одной из квартир двухквартирного дома. После того, как бригада пожарных справилась с огнём, в доме были найдены тела трёх детей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.