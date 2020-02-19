ИА «Ореанда-Новости». 17 февраля в Красноярском крае совершили суицид два сотрудника правоохранительных органов. Оба полицейских работали в разных районных отделах региона. Один из них по должности являлся штатным полицейским психологом. В его круг обязанностей входила слежка за моральным состоянием личного состава отдела полиции.

Тем же днём в Рязанской области произошло аналогичное ЧП. Покончил с собой сотрудник ГИБДД, который работал командиром взвода дорожно-постовой службы. Сообщается, что 14 февраля с ним проводили допрос полицейские из отдела собственной безопасности. Силовик подозревался в получении взятки.

Сообщество «Омбудсмен полиции» в социальной сети Вконтакте сообщает, что данная тенденция приобретает катастрофический характер. Каждый год в стране от собственных рук погибает около полсотни полицейских.