08.06.2019, 16:21
Трудоспособных россиян станет к 2025 году на 2 млн меньше
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель министра экономического развития России Илья Торосов заявил, что уже к 2025 году трудоспособных россиян станет на 2 миллиона меньше, пишут РИА Новости.
Сейчас, по его мнению, в стране сложилась неблагоприятная демографическая тенденция.
Кроме того, Торосов рассказал, что за два года трудоспособного населения уже стало меньше на 1,8 миллиона человек.
Сейчас, по его мнению, в стране сложилась неблагоприятная демографическая тенденция.
Кроме того, Торосов рассказал, что за два года трудоспособного населения уже стало меньше на 1,8 миллиона человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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