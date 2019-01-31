ИА «Ореанда-Новости» В скором времени в России появится научно-практический центр паллиативной помощи. Предполагается, что именно этот центр, который проводить всю организационную и методическую работу сфере паллиативной медицины. О его создании рассказала первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.

«Мы его будем создавать, как научно-практический центр… Центр будет всю организационную и методическую работу проводить, в том числе с использованием телемедицины, вести реестр больных, определять потребность в оказании помощи и разрабатывать порядки», - сообщила Яковлева.

По её словам в центре будет оборудован координационно-аналитический и образовательный блоки, а также отделение паллиативной медпомощи.

«Это будет первое в мире университетское клиническое отделение паллиативной медицинской помощи», - подчеркнула замминистра.

Кроме того, Яковлева отметила, что работу по оказанию паллиативной помощи населению в регионах будут вести внештатные специалисты и местные власти.

Однако законопроект об оказании паллиативной помощи не до конца доработан, считает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Он подчеркнул, что сначала нужно решить, каким образом будет проходить подготовка кадров и финансирование.

«Закон можно принять, но как он будет работать, как пойдёт финансирование, как пойдёт подготовка кадров, как в жизни это будет, какой будет научно-методический центр для того, чтобы это все прошло», - сказал Рошаль представителям СМИ.

Председатель Общественной Палаты РФ Валерий Фадеев при этом подчеркнул, что работу по созданию центра необходимо организовать при участии общественности, для дополнительного контроля.

«Есть риски, что деньги выделят, отправят в регионы, а местные чиновники накупят какого-то оборудования и отчитаются. А нам нужен качественный проект», - отметил Фадеев.

Напомним, что Госдумой был принят в первом чтении правительственный законопроект о паллиативной медицинской помощи, который предполагает введение изменений, которые призваны расширить понятие «паллиативная медицинская помощь» и уточнить порядок её оказания, как в больнице, так и на дому.



