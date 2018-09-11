ИА «Ореанда-Новости». В России стартовали крупнейшие со времён СССР военные учения «Восток–2018». Во время данных манёвров будет задействовано триста тысяч военнослужащих, тридцать шесть тысяч танков и БМП, более тысячи самолётов и почт сотня кораблей. Сопоставимые по размаху учения проводились только 40 лет назад в Советском союзе.



Около недели войска будут отрабатывать нанесение массированных авиаударов, наступление морского и воздушного десанта и действия мобильных групп военных в тылу врага.

Учения будут проходить на Дальнем Востоке, в них также задействованы военнослужащие Китая и Монголии. Завершатся они 17 сентября.

Площадками для манёвров послужат пять общевойсковых полигонов, четыре полигонах ВВС и ПВО, в акватория Японского, Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов.

По замыслу, войска Восточного и Центрального военных округов станут соперниками друг для друга. С Центром на одной стороне будет «сражаться» Северный флот, в союзниках Востока – Тихоокеанский флот.

Воинские формирования Народно-освободительной армии Китая и Вооруженных сил Монголии будут действовать в единых боевых порядках с российскими военнослужащими. Так, в Россию прибыли три с половиной тысячи китайских военных с техникой и вооружением.

При этом главное отличие этих учений от предыдущих — участие сразу нескольких военных округов, обычно стратегические учения проводятся с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба.

Почти 40 лет назад в СССР проходили ближайшие по масштабу учения «Запад-81». Они проводились в Белорусском, Киевском, Прибалтийском военных округах и в Балтийском море. Тогда 20 дивизий численностью свыше ста тысяч человек и более тысячи самолетов и вертолетов действовали на территории площадью 650 на 550 километров.

Однако крупные учения «Восток-2018» привлекают внимание военного и политического руководства западных стран. Действия носят исключительно оборонительный характер и проходят на территории России, однако со стороны НАТО звучат заявления о якобы подготовке к масштабному конфликту. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что учения проводятся далеко от стран НАТО и на их безопасность никак не влияют.