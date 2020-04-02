ИА «Ореанда-Новости».  Цены на нефть из России марки Urals снизились до десяти долларов, что является минимальным значением с 1999 года. Об этом рассказало агентство Argus Media.  

В публикации агентства заявлено о снижении цены на российское сырьё на $2,25 за баррель нефти. Стоимость сырья оказалась у отметки 10,54 доллара.

До этого также появилась информация о том, что доходность сырья из России уже является отрицательной. Это означает, что стоимость нефти ниже затрат на то, чтобы сырьё транспортировать. 