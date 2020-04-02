02.04.2020, 13:21
Цены на российскую нефть упали до 10 долларов
ИА «Ореанда-Новости». Цены на нефть из России марки Urals снизились до десяти долларов, что является минимальным значением с 1999 года. Об этом рассказало агентство Argus Media.
В публикации агентства заявлено о снижении цены на российское сырьё на $2,25 за баррель нефти. Стоимость сырья оказалась у отметки 10,54 доллара.
До этого также появилась информация о том, что доходность сырья из России уже является отрицательной. Это означает, что стоимость нефти ниже затрат на то, чтобы сырьё транспортировать.
В публикации агентства заявлено о снижении цены на российское сырьё на $2,25 за баррель нефти. Стоимость сырья оказалась у отметки 10,54 доллара.
До этого также появилась информация о том, что доходность сырья из России уже является отрицательной. Это означает, что стоимость нефти ниже затрат на то, чтобы сырьё транспортировать.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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