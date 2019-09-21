ИА «Ореанда-Новости» Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда заявил, что Русская православная церковь не намерена наказывать десятки священнослужителей, которые подписали открытое письмо в поддержку участников несанкционированных акций протеста в Москве.

«У меня нет никаких оснований полагать, что на подписавших письмо священников будут наложены какие бы то ни было прещения», – сказал Легойда в эфире радио «Вера». Он также отметил, что ему ничего неизвестно о фактах «давления со стороны священноначалия» на авторов обращения. Легойда заявил, что, не все иерархи церкви, во-первых, разделяют «высказанные в письме оценки», а во-вторых, признают «саму возможность для священников выступать с такими заявлениями», однако едва ли из-за письма будут предприняты какие-то меры.