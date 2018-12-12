ИА «Ореанда-Новости». Пенсионный фонд России запускает пилотный проект - цифровую социальную карту. Люди предпенсионного и пенсионного возраста смогут воспользоваться нововведением с 2019 года. Обладателям такой карты становятся доступны различные бонусы и льготы.

С 2019 года люди пенсионного и предпенсионного возраста могут начинать пользоваться новой цифровой социальной картой. Нововведение реализовано в рамках пилотного проекта ПФ РФ. По своей сути социальная карта аналогична пенсионному удостоверению. Напомним, что пенсионные удостоверения в бумажном варианте несколько последних лет не выдаются. «Оцифровка» документа старого образца позволит создать базу российских граждан, возраст которых приближается к пенсионному, и тех, кто уже вышел на пенсию.

Цифровые социальные карты будут выдаваться пенсионерам и людям предпенсионного возраста. В соответствии с новым законодательством с начала 2019 года последним также полагаются льготы.

Воспользоваться соцкартой граждане могут через мобильное приложение Пенсионного фонда. На ней будет записана вся информация: статус гражданина, социальные льготы, которые ему положены - причем это льготы не только государственные, но и предоставляемые коммерческими организациями. Единая база позволяет получить доступ к сведениям о статусе и наличии льгот у гражданина тем предпринимателям и организациям, которые не имеют доступа к электронной межведомственной системе Пенсионного фонда.

В ближайшем будущем цифровая социальная карта будет не просто идентификационным документом. Она позволит пенсионерам и лицам предпенсионного возраста получать дополнительные льготы, бонусы. Так, планируется подписание двустороннего соглашения с компанией X5 Retail Group, - в магазинах этой компании можно будет получать скидки на различные товары, специальные персональные предложения. Всё это будет доступно, если использовать соцкарту в мобильном приложении, уже в будущем году.

В Пенсионном фонде прокомментировали, что другие компании тоже могут уделить внимание этому проекту - например, обсуждается вопрос заключения соглашения с РЖД.