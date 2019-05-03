ИА «Ореанда-Новости» В столице Республики Ингушетия городе Магасе запретили передвижные цирки с животными. Мэр города Беслан Цечоев завил, что животные – не игрушки и не развлечение, и держать их в неволе неправильно, они должны жить на воле в естественной среде обитания.

По словам Цечоева, власти намерены популяризировать среди жителей доброе отношение к братьям нашим меньшим, а также проводить мероприятия для помощи бездомным животным. По информации ТАСС, сейчас в Магасе нет стационарного цирка, и как добавляет градоначальник, не будет и в будущем.

В прошлом году в столице Ингушетии для бездомных кошек и собак были оборудованы специальные домики с подогревом, а также укрытия для белок. Власти города намерены также соорудить кормушки для зверей.