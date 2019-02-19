19.02.2019, 23:04
ЦРУ обвинило Россию в подлоге ракеты – Минобороны РФ ответило
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ЦРУ заявили, что российские военные презентовали вместо заявленной 9М729 другую крылатую ракету.
В ЦРУ уверены, что российские военные показали на брифинге мобильную пусковую установку и контейнеры с крылатыми ракетами, которые никакого отношения к 9М729 не имеют.
Американская разведка утверждает, что размер у 9М729 значительно больше, чем тот контейнер, который показали на презентации. Кроме того, пусковая установка для неё нужна другая, чем показанная военными.
Сотрудники ЦРУ также отметили и технические характеристики. Так, они утверждают, что во время шести запусков ракеты дальность была больше 500 км. Однако максимальная дальность запуска 9М729 составляла 2070 км.
В российском министерстве обороны назвали заявление ЦРУ «вбросом». Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракету на брифинге показали настоящую. Россия презентовала усовершенствованную пусковую установку ОТРК «Искандер» и её модификации с увеличенной боевой частью, заявил Конашенков.
Он также отметил, что США нарушили договор РСМД. По словам Конашенкова, американская разведка выступила с заявлением о подлоге именно в тот момент, кода Россия представила доказательства нарушений Штатами договора РСМД. Речь идёт о размещении в странах Европы наземных пусковых установок Мк-41, которые могут запускать крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, Каношенков отметил и строительство завода по изготовлению ракет средней дальности в Тусоне, которое ведут США.
Конашенков добавил, что заявление ЦРУ является попыткой «перевести стрелки на Россию».
Министерство обороны России ещё 23 января представило ракету 9М729 ракетного комплекса «Искандер-М». Подчёркивалось, что самая большая дальность полёта ракеты соответствует Договору о РСМД. По информации американских спецслужб, Россия располагает уже четырьмя дивизионами крылатых ракет 9М729.
В ЦРУ уверены, что российские военные показали на брифинге мобильную пусковую установку и контейнеры с крылатыми ракетами, которые никакого отношения к 9М729 не имеют.
Американская разведка утверждает, что размер у 9М729 значительно больше, чем тот контейнер, который показали на презентации. Кроме того, пусковая установка для неё нужна другая, чем показанная военными.
Сотрудники ЦРУ также отметили и технические характеристики. Так, они утверждают, что во время шести запусков ракеты дальность была больше 500 км. Однако максимальная дальность запуска 9М729 составляла 2070 км.
В российском министерстве обороны назвали заявление ЦРУ «вбросом». Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракету на брифинге показали настоящую. Россия презентовала усовершенствованную пусковую установку ОТРК «Искандер» и её модификации с увеличенной боевой частью, заявил Конашенков.
Он также отметил, что США нарушили договор РСМД. По словам Конашенкова, американская разведка выступила с заявлением о подлоге именно в тот момент, кода Россия представила доказательства нарушений Штатами договора РСМД. Речь идёт о размещении в странах Европы наземных пусковых установок Мк-41, которые могут запускать крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, Каношенков отметил и строительство завода по изготовлению ракет средней дальности в Тусоне, которое ведут США.
Конашенков добавил, что заявление ЦРУ является попыткой «перевести стрелки на Россию».
Министерство обороны России ещё 23 января представило ракету 9М729 ракетного комплекса «Искандер-М». Подчёркивалось, что самая большая дальность полёта ракеты соответствует Договору о РСМД. По информации американских спецслужб, Россия располагает уже четырьмя дивизионами крылатых ракет 9М729.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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