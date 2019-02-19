В ЦРУ уверены, что российские военные показали на брифинге мобильную пусковую установку и контейнеры с крылатыми ракетами, которые никакого отношения к 9М729 не имеют.Американская разведка утверждает, чтоСотрудники ЦРУ также отметили и технические характеристики. Так, они утверждают, что во время шести запусков ракеты дальность была больше 500 км. Однако максимальная дальность запуска 9М729 составляла 2070 км.В российском министерстве обороны назвали заявление ЦРУ «вбросом».. Россия презентовала усовершенствованную пусковую установку ОТРК «Искандер» и её модификации с увеличенной боевой частью, заявил Конашенков.Он также отметил, что США нарушили договор РСМД. По словам Конашенкова, американская разведка выступила с заявлением о подлоге именно в тот момент, кода Россия представила доказательства нарушений Штатами договора РСМД. Речь идёт о размещении в странах Европы наземных пусковых установок Мк-41, которые могут запускать крылатые ракеты "Томагавк". Кроме того, Каношенков отметил и строительство завода по изготовлению ракет средней дальности в Тусоне, которое ведут США.Конашенков добавил, чтоМинистерство обороны России ещё 23 января представило ракету 9М729 ракетного комплекса «Искандер-М». Подчёркивалось, что самая большая дальность полёта ракеты соответствует Договору о РСМД. По информации американских спецслужб, Россия располагает уже четырьмя дивизионами крылатых ракет 9М729.