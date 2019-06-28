ИА «Ореанда-Новости» Государственное телевидение Сирии сообщило, что в ночь на 28 июня турецкие военные, находящиеся в сирийской провинции Идлиб, обстреляли из миномётов несколько сёл на северо-западе соседней провинции Хама.

Указывается, что «турецкими оккупантами» было выпущено «более 18 минометных снарядов». В ответ подразделения вооружённых сил Сирии обстреляли «место, откуда запустили ракеты».

27 июня министерство обороны Турции объявило о гибели турецкого военнослужащего в ходе артиллерийского обстрела одного из наблюдательных постов в Идлибе. Представители военного ведомства заявили, что обстрел производился с подконтрольной Дамаску территории и был преднамеренным.