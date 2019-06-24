ИА «Ореанда-Новости». Жительницы Омска обратились в суд с иском на туроператора из-за того, что отдых им не понравился, пишет «mk.ru».



Иск сейчас принят судом к рассмотрению.



В иске сказано, что истицам не понравилось транспортное средство, которое им предоставили на отдыхе в прошлом году. Кроме того, в заявлении говорится, что туристки были недовольны и меню: в нём не было ягод, а фрукты были несвежие.



Также туристки пожаловались на то, что экскурсии были слишком долгими, а водитель автобуса не соответствовал требованиям к внешнему виду.