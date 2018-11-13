ИА «Ореанда-Новости» Среди туристов, путешествующих по нашей необъятной родине в поисках новых впечатлений, был проведён опрос на тему "Где в России самые добрые люди?"

Первое место занял Санкт-Петербург - признанная культурная столица РФ. Об этом городе поэт песни исполнители в самых разных жанрах, ему посвящают стихи, туда мечтают переехать многие жители со всех уголков России. Санкт-Петербург набрал в голосовании 32%.

На второе место вышел Краснодар - солнечная столица самого популярного среди туристов края. Расположенный примерно в часе езды от Чёрного моря, этот город покорил сердца многих туристов, и некоторые из них решили остаться там навсегда. И немудрено. Ещё в 2013 году Краснодар занял первое место по динамике деловой активности среди городов Российской Федерации, а в этом году численность его населения достигла отметки в 1 миллион человек. Краснодар набрал в голосовании 17%.

А вот с третьим местом возникли проблемы. Дело в том, что сразу три города оказались в лидирующих позициях, набрав одинаковое количество голосов - по 10% на каждый.

Первый из них - Севастополь, ещё один город, расположенный на побережье Чёрного моря. Мягкий и тёплый климат, в котором не бывает сильных морозов, а самая низкая температура в среднем с трудом достигает отметки в минус полградуса по Цельсию, так и манит к себе уставших от рутинных будней жителей всей остальной России. Севастополь вновь стал частью Российской Федерации 11 апреля 2014 года.

Второй город-финалист - Казань, один из крупнейших портов на левом берегу Волги. На территории города находится Казанский кремль - один из объектов, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Казань - столица Республики Татарстан, с 2014 года занимает лидирующие позиции среди самых популярных туристических направлений России.

Третий город - Петрозаводск, столица Республики Карелия и административный центр Прионежского района, город воинской славы. Особенно известен город Онежским озером, занимающим огромную площадь, 80% которой находится в Карелии рядом с Петрозаводском.