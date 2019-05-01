ИА «Ореанда-Новости» Компания «Спецтехноэкспорт», входящая в состав государственного концерна «Укроборонпром», подписала предварительный договор с турецкой государственной корпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке 120-миллиметровых ствольных управляемых танковых ракет «Конус», которые производит конструкторское бюро «Луч» в Киеве. Боевой снаряд данного типа способен поражать цель на расстоянии 5 километров, что существенно больше, чем показатели обычных снарядов для танков.

Предполагается, что первоначально ракеты и механизмы наведения, созданные на украинском предприятии, будут устанавливаться на основные боевые танки турецкой армии. В дальнейшем планируется осуществить частичную передачу технологий и организовать производство данного вооружения уже силами MKEK.

Начало производства экспортной партии «Конусов» запланировано на ближайшие недели.