ИА «Ореанда-Новости». Минюст подготовил тысячи устаревших актов СССР и РСФСР к отмене.

Минюст России в конце 2019 года собрал около 5 тысяч актов, принятых в СССР и РСФСР. Реформа контрольно-надзорной деятельности, в рамках которой организована «большая чистка», получила название «регуляторная гильотина». Акты, подготовленные министерством, должны перестать действовать в 2020 году.

Документы, которые собираются отменить, содержат устаревшее регулирование, которые уже не применяются на практике.

Кроме того, для общественного обсуждения размещён проект, который признает не действующими на территории России актов СССР.