ИА «Ореанда-Новости». 14 марта была задержана 19-летняя Вера Олейникова, вышедшая на одиночный пикет с плакатом «Лутин Пох». Как заявила сама активистка, при задержании её выламывали руки и избивали, а через несколько часов выпустили без протокола.



После этого Вера поехала фиксировать побои побои, однако её госпитализировали всего лишь на день, не обеспечив нужным лечением. Врачи диагностировали активистке черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени и другие серьёзные переломы и ушибы тела. Однако в экспертизе написано, что девушка ударилась головой об стену.



Напомним, что Вера выступала вместе с другими активистами с одиночными пикетами в Москве против политических репрессий. Всего было задержано примерно 50 человек, некоторые из которых были избиты полицейскими, в том числе и 78-летний активист-правозащитник Лев Пономарёв.

