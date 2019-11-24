ИА «Ореанда-Новости» Газета El Pais сообщила, что сотрудники таможни Испании задержали подводную лодку из Колумбии, на борту которой находилось более 2 тонн кокаина.

Арестованы два человека эквадорского происхождения. Установлено, что субмарина была произведена в Гайане несколько лет тому назад.

Судно обнаружили в водах автономного сообщества Галисия и перехватили у побережья города Альдан (муниципалитет Кангас-де-Моррасо, провинция Понтеведра). В операции по захвату подводной лодки помимо таможенников принимали участие сотрудники национальной полиции и гражданской гвардии. El Pais пишет, что Галисия уже на протяжении долгого времени является излюбленным местом для наркоторговцев.