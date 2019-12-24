ИА «Ореанда-Новости». Во время обыска у руководителя управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенанта Александра Кизлыка оперативники изъяли около 600 тысяч долларов и 600 тысяч евро, пишет RT.



Кроме того, оперативники также наши дорогие часы, драгоценности и золотые слитки.



Следствие полагает, что генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств». Сам Кизлык виновным себя не считает.



Ранее стало известно о задержании Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро, им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.