В пресс-службе министерства здравоохранения РФ заявили о запуске нового раздела "горячей линии", которая действует с 2011 года.Заявлено о добавлении в рубрикатор горячей линии 8-800-200-0-200 специального раздела.Вероника Скворцова, работающая на должности министра здравоохранения РФ, заявила, что каждому позвонившему будет дан от квалифицированных специалистов адресный ответ.