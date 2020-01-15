15.01.2020, 07:58
У жителей РФ появится возможность проконсультироваться о диспансеризации по телефону
ИА «Ореанда-Новости». У россиян появится возможность по телефону бесплатно проконсультироваться о порядке прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. В пресс-службе министерства здравоохранения РФ заявили о запуске нового раздела "горячей линии", которая действует с 2011 года.
Заявлено о добавлении в рубрикатор горячей линии 8-800-200-0-200 специального раздела.
Со среды у россиян появится возможность со стационарного или мобильного телефона позвонить бесплатно на "горячую линию", чтобы узнать о том, как проходят профилактические осмотры и диспансеризация.
Вероника Скворцова, работающая на должности министра здравоохранения РФ, заявила, что каждому позвонившему будет дан от квалифицированных специалистов адресный ответ.
Заявлено о добавлении в рубрикатор горячей линии 8-800-200-0-200 специального раздела.
Со среды у россиян появится возможность со стационарного или мобильного телефона позвонить бесплатно на "горячую линию", чтобы узнать о том, как проходят профилактические осмотры и диспансеризация.
Вероника Скворцова, работающая на должности министра здравоохранения РФ, заявила, что каждому позвонившему будет дан от квалифицированных специалистов адресный ответ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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